Фонсека: После такого сезона моя оценка как тренера и многих игроков возрастет

Португальский специалист пообщался с представителями СМИ накануне матча с Ромой.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, посвященной ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

– Прокомментируйте вызовы Фреда и Тайсона в сборную Бразилии, возможно, кто-то еще из вашей команды заслуживает?

– Это хорошая новость. Я рад, что моих игроков признают... К сожалению, Марлос не может уже выступать за Бразилию, но может сыграть за Украину. Вызовы в сборную – это всегда хорошо для наших игроков.

– Шахтер живет в том же отеле, что и в 2011, когда прошел Рому и вышел в 1/4 финала. На фарт?

– Честно говоря, я даже не знал. Это просто совпадение.

– Расскажите о настроении команды перед матчем. Как не допустить повторения истории с Наполи (Шахтер потерпел разгромное поражение в Италии на групповой стадии – примечание редакции)?

– Могу ответить на два вопроса сразу: нам будет тяжело завтра, но мы очень мотивированы. Рома и Наполи – это разные команды, тяжело сравнить.

– Ди Франческо сказал, что Шахтер больше бразильская команда, чем европейская, что думаете о таком утверждении? Кого опасаетесь больше, Джеко или Перотти?

– Это мнение моего коллеги, которого я уважаю. Да, у нас много бразильцев, но несмотря на это, наша команда демонстрирует футбол, который в Бразилии вы никогда не увидите.

Не могу остановиться только на двоих, в Роме очень много хороших игроков, стоит расценивать их как коллектив. Говорить только о двоих нет смысла.

– На какой поступок готовы пойти в случае прохода в следующий раунд?

– Вы теперь всегда будете меня спрашивать, что я могу сделать? Могу пообещать, что просто отпразднуем, как делаем это всегда. Ничего необычного я делать не собираюсь.

– В минувшую пятницу Шахтер сыграл сложный матч в УПЛ. Успела ли команда восстановиться?

– Да, был матч в очень сложных условиях. Но думаю, что завтра команда будет в отличном физическом состоянии.

– И Рома, и Шахтер играют в очень технический футбол. Завтра обещают дождь. Кто от этого больше выиграет?

– На самом деле, я смотрел погоду, и дождя вроде там не предвидится. Если даже будет небольшой – это не повлияет ни на одну из команд. Я могу обещать, что Шахтер будет показывать свой футбол. Мы приехали сюда не оборонятся. Возможно, иногда это не будет получаться из-за соперника, но мы прятаться от игры не будем.

– Смотря на предыдущий матч, и на матчи Ромы в целом, что смог Ди Франческо дать этой команде?

– Я не думаю, что что-то радикально поменяется с последней игры. Нужно понимать, Рома – сильная команда. Я уверен, они с самого начала будут действовать очень жестко, не давать нам комбинировать. Мы должны практически идеально сыграть в обороне, чтобы противостоять Роме.

– Если удастся ликвидировать Рому, насколько будет открытым итальянский рынок для игроков и для тренеров?

– Сейчас я сконцентрирован на Шахтере. Понятно, что после такого сезона моя оценка как тренера и многих игроков возрастет. Но сейчас мы думаем только о Шахтере.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на Олимпийском стадионе в городе Рим (Италия). Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Ундиано Мальенко. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.