Флоренци назвал рецепт успеха в игре с Шахтером

Защитник римлян в предвкушении тяжелого повторного матча с донецким Шахтером.

Защитник итальянской Ромы Алессандро Флоренци рассказал за счет чего римляне могут обыграть Шахтер в повторном матче плей-офф Лиги чемпионов:

"Конечно, это важнейший матч и для нас, игроков, и для Ромы в целом. Мы можем всего лишь в четвертый раз в истории клуба выйти в четвертьфинал.

Мы должны играть в свой футбол, то есть – быстро. Надо взвинтить темп, а если поведем в счете, то не полагать, будто дело сделано, а играть как надо до самого конца. Мы хотим пройти дальше, но надо осознавать уровень Шахтера", – приводит слова Флоренци официальный сайт УЕФА.

Ранее тренер Ромы Эусебио Ди Франческо заявил, что его подопечные не имеют права провалить матч с донецким Шахтером.

Добавим, что первый поединок в Харькове завершился победой "горняков" (2:1). Ответный поединок Рома – Шахтер состоится во вторник, 13-го марта, в Риме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!