Тренер Ромы: Матч с Шахтером провалить нельзя

Эусебио Ди Франческо настраивает своих подопечных на победу в поединке с Шахтером.

Главный тренер итальянской Ромы Эусебио Ди Франческо пообщался с журналистами накануне ответного поединка с донецким Шахтером в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"У всех нас одна цель – пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Когда Джеко в форме, он способен делать удивительные вещи, забивать голы и создавать голевые моменты для других, как в первом матче.

Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет.

Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли формацию и баланс. В первом матче мы допустили ошибки – не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику", – приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч в Харькове завершился победой "горняков" (2:1). Ответный поединок Рома – Шахтер состоится во вторник, 13-го марта, в Риме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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