Манчестер Юнайтед – Севилья: прогноз и ставки букмекеров на матч

Манчестер Юнайтед примет Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Севилья от букмекеров Getty Images

Манчестер Юнайтед во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Севилью (первый матч в Испании завершился безголевой ничьей).

По мнению букмекеров, преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,6. Успех испанского клуба оценивается в 6,5, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу Севильи – 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,75.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Севилья состоится 13 марта на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!