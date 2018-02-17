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Манчестер Юнайтед – Севилья: онлайн трансляция матча 13 марта в 21:45

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Манчестер Юнайтед примет Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Севилья, который состоялся 13 марта.
Манчестер Юнайтед – Севилья: онлайн трансляция матча
Манчестер Юнайтед – Севилья: онлайн трансляция матча
uefa.com

Манчестер Юнайтед во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Севилью (первый матч в Испании завершился безголевой ничьей).

По мнению букмекеров, преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,6. Успех испанского клуба оценивается в 6,5, ничейный исход – 4,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу Севильи – 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,75.

Последние результаты Манчестер Юнайтед

10.03.2018Чемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЛиверпуль2:1
05.03.2018Чемпионат АнглииКристал ПэласМанчестер Юнайтед2:3
25.02.2018Чемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЧелси2:1
21.02.2018Лига чемпионовСевильяМанчестер Юнайтед0:0
17.02.2018Кубок АнглииХаддерсфилдМанчестер Юнайтед0:2

Последние результаты Севильи

10.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяВаленсия0:2
03.03.2018Чемпионат ИспанииСевильяАтлетик2:0
28.02.2018Чемпионат ИспанииМалагаСевилья0:1
25.02.2018Чемпионат ИспанииСевильяАтлетико2:5
21.02.2018Лига чемпионовСевильяМанчестер Юнайтед0:0

Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Севилья состоится 13 марта на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед – Севилья, которая будет доступная в этой статье 13 марта начиная с 21:45.

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Теги: Севилья, Манчестер Юнайтед, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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