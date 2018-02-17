Манчестер Юнайтед – Севилья 0:1 онлайн трансляция матча
Манчестер Юнайтед во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Севилью (первый матч в Испании завершился безголевой ничьей).
По мнению букмекеров, преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,6. Успех испанского клуба оценивается в 6,5, ничейный исход – 4,0.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,6, а на победу Севильи – 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,75.
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|0:2
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|0:0
Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Севилья состоится 13 марта на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед – Севилья, которая будет доступная в этой статье 13 марта начиная с 21:45.
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