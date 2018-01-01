Рома – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Рома – Шахтер? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Рома – Шахтер.

Донецкий Шахтер во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Риме сыграет против Ромы (первый матч в Харькове завершился победой "горняков" 2:1).

В Украине встречу Рома – Шахтер в прямом эфире покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Беларусь 5.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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