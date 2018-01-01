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Рома – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Рома примет Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Рома – Шахтер от букмекеров
Прогноз на матч Рома – Шахтер от букмекеров
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Риме сыграет против Ромы (первый матч в Харькове завершился победой "горняков" 2:1).

По мнению букмекеров, фаворитом в матче является итальянский клуб. Так, на победу Ромы букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех донецкого клуба оценивается в 5,25, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Рому фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,62, а на победу Шахтера – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на стадионе Олимпико в Риме.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Рома, Шахтер, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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