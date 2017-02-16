Рома – Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 13 марта в 21:45
Донецкий Шахтер во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Риме сыграет против Ромы.
По мнению букмекеров, фаворитом в матче является итальянский клуб. Так, на победу Ромы букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех донецкого клуба оценивается в 5,25, ничейный исход – 4,33.
Букмекеры из компании William Hill также считают Рому фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,62, а на победу Шахтера – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.
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Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на стадионе Олимпико в Риме. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Рома – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 13 марта начиная с 21:45.
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