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Рома – Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 13 марта в 21:45

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Рома примет Шахтер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Рома – Шахтер, который состоится 13 марта.
Рома – Шахтер: онлайн трансляция матча
Рома – Шахтер: онлайн трансляция матча
uefa.com

Донецкий Шахтер во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Риме сыграет против Ромы.

По мнению букмекеров, фаворитом в матче является итальянский клуб. Так, на победу Ромы букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех донецкого клуба оценивается в 5,25, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Рому фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,62, а на победу Шахтера – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.

Последние результаты Ромы

09.03.2018Чемпионат ИталииРомаТорино3:0
03.03.2018Чемпионат ИталииНаполиРома2:4
25.02.2018Чемпионат ИталииРомаМилан0:2
21.02.2018Лига чемпионовШахтерРома2:1
17.02.2018Чемпионат ИталииУдинезеРома0:2

Последние результаты Шахтера

09.03.2018Чемпионат УкраиныВорсклаШахтер0:3
04.03.2018Чемпионат УкраиныКарпатыШахтер0:3
25.02.2018Чемпионат УкраиныШахтерЗирка5:0
21.02.2018Лига чемпионовШахтерРома2:1
16.02.2017Чемпионат УкраиныШахтерЧерноморец5:0

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на стадионе Олимпико в Риме. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Рома – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 13 марта начиная с 21:45.

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Теги: Шахтер, Рома, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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