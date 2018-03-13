Рома – Шахтер 1:0 как это было

Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Рома – Шахтер, который состоится 13 марта.

Донецкий Шахтер во вторник, 13 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Риме сыграет против Ромы.

По мнению букмекеров, фаворитом в матче является итальянский клуб. Так, на победу Ромы букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех донецкого клуба оценивается в 5,25, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Рому фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 1,62, а на победу Шахтера – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.

Последние результаты Ромы 09.03.2018 Чемпионат Италии Рома Торино 3:0 03.03.2018 Чемпионат Италии Наполи Рома 2:4 25.02.2018 Чемпионат Италии Рома Милан 0:2 21.02.2018 Лига чемпионов Шахтер Рома 2:1 17.02.2018 Чемпионат Италии Удинезе Рома 0:2

Последние результаты Шахтера 09.03.2018 Чемпионат Украины Ворскла Шахтер 0:3 04.03.2018 Чемпионат Украины Карпаты Шахтер 0:3 25.02.2018 Чемпионат Украины Шахтер Зирка 5:0 21.02.2018 Лига чемпионов Шахтер Рома 2:1 16.02.2017 Чемпионат Украины Шахтер Черноморец 5:0

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер состоится 13 марта на стадионе Олимпико в Риме. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Рома – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 13 марта начиная с 21:45.

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