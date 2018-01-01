Рому и Шахтер рассудит Мальенко
Стала известен состав судей на матч Лиги чемпионов между Ромой и Шахтером.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Шахтером и Ромой, который состоится в Риме, рассудит испанская бригада арбитров.
Главным судьей встречи станет испанец Ундиано Мальенко. Его ассистентами будут его соотечественники Роберто Алонсо и Хуан Юсте.
Дополнительные помощники — Санчес Мартинес и Мануэра Мартинес. Четвертый рефери — Рауль Кабанеро.
Напомним, матч Рома – Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме во вторник, 13 марта.
Первый матч в Украине завершился победой "горняков" со счетом 2:1.
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