Рому и Шахтер рассудит Мальенко

Стала известен состав судей на матч Лиги чемпионов между Ромой и Шахтером.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Шахтером и Ромой, который состоится в Риме, рассудит испанская бригада арбитров.

Главным судьей встречи станет испанец Ундиано Мальенко. Его ассистентами будут его соотечественники Роберто Алонсо и Хуан Юсте.

Дополнительные помощники — Санчес Мартинес и Мануэра Мартинес. Четвертый рефери — Рауль Кабанеро.

Напомним, матч Рома – Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме во вторник, 13 марта.

Первый матч в Украине завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

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