Бекхэм смотрел матч ПСЖ – Реал в компании 21-летней супермодели

Дэвид Бекхэм посетил матч, в котором встречались его две бывшие команды – ПСЖ и мадридский Реал.

Именитый футболист Дэвид Бекхэм посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал мадридский Реал.

Соседом футболиста на трибуне неожиданно оказалась 21-летняя супермодель Белла Хадид.

Фотографам удалось запечатлеть момент их знакомства: Дэвид протянул модели руку и представился, после чего знаменитости обменялись еще несколькими фразами.

Напомним, победу в этом матче одержал мадридский Реал со счетом 2:1.

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