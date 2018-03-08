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Бекхэм смотрел матч ПСЖ – Реал в компании 21-летней супермодели

Комментариев: 1
Дэвид Бекхэм посетил матч, в котором встречались его две бывшие команды – ПСЖ и мадридский Реал.
Белла Хадид и Дэвид Бекхэм
Белла Хадид и Дэвид Бекхэм

Именитый футболист Дэвид Бекхэм посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал мадридский Реал.

Соседом футболиста на трибуне неожиданно оказалась 21-летняя супермодель Белла Хадид.

Фотографам удалось запечатлеть момент их знакомства: Дэвид протянул модели руку и представился, после чего знаменитости обменялись еще несколькими фразами.

Напомним, победу в этом матче одержал мадридский Реал со счетом 2:1.

Смотри также лучшие мемы по итогам поединка в Париже.

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Теги: футбол, ПСЖ, Реал Мадрид, вне игры, фото, Дэвид Бекхэм, Белла Хадид
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.03.2018, 19:30
Оценка:  0
гость
папика модель ищет, потому и как бы случайно оказалась на соседнем месте
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