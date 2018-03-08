Бекхэм смотрел матч ПСЖ – Реал в компании 21-летней супермодели
Дэвид Бекхэм посетил матч, в котором встречались его две бывшие команды – ПСЖ и мадридский Реал.
Именитый футболист Дэвид Бекхэм посетил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал мадридский Реал.
Соседом футболиста на трибуне неожиданно оказалась 21-летняя супермодель Белла Хадид.
Фотографам удалось запечатлеть момент их знакомства: Дэвид протянул модели руку и представился, после чего знаменитости обменялись еще несколькими фразами.
Напомним, победу в этом матче одержал мадридский Реал со счетом 2:1.
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