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Фаны ПСЖ едва не прибили Роналду во время празднования гола

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Брошенная бутылка с водой пролетела в сантиметрах от головы Криштиану.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Фанаты французского ПСЖ едва не травмировали форварда Реала Криштиану Роналду во время матча в Париже в Лиге чемпионов.

После того, как Роналду забил гол в ответном матче команд, он отправился праздновать взятие ворот к трибунам.

В этот момент в него полетела пластиковая бутылка с водой, которая, к счастью, пролетела в сантиметрах от его головы.

Можно только представить последствия, если бы бутылка, брошенная с высоты, попала в голову Роналду

Сообщается, что УЕФА уведомлен и рассмотрит этот инцидент в ближайшее время.

Накануне мадридский Реал повторно обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После матча любители футбола в Сети  издевались над Алвесом, но и рисовали демотиваторы.  

Во время матча Алвес незаметно вытер сопли о Роналду.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - Реал в Лиге чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, фанаты, ПСЖ, Лига Чемпионов
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