Фаны ПСЖ едва не прибили Роналду во время празднования гола

Брошенная бутылка с водой пролетела в сантиметрах от головы Криштиану.

Фанаты французского ПСЖ едва не травмировали форварда Реала Криштиану Роналду во время матча в Париже в Лиге чемпионов.

После того, как Роналду забил гол в ответном матче команд, он отправился праздновать взятие ворот к трибунам.

В этот момент в него полетела пластиковая бутылка с водой, которая, к счастью, пролетела в сантиметрах от его головы.

While celebrating his goal, Cristiano Ronaldo was inches away from being hit by a bottle from PSG fans. Stay classy. #ChampionsLeague pic.twitter.com/4jWVgoXApT — RMadridHome (@RMadridHome_) 7 марта 2018 г.

Можно только представить последствия, если бы бутылка, брошенная с высоты, попала в голову Роналду

Сообщается, что УЕФА уведомлен и рассмотрит этот инцидент в ближайшее время.

Накануне мадридский Реал повторно обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После матча любители футбола в Сети издевались над Алвесом, но и рисовали демотиваторы.

Во время матча Алвес незаметно вытер сопли о Роналду.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - Реал в Лиге чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!