Фаны ПСЖ едва не прибили Роналду во время празднования гола

Фанаты французского ПСЖ едва не травмировали форварда Реала Криштиану Роналду во время матча в Париже в Лиге чемпионов.

После того, как Роналду забил гол в ответном матче команд, он отправился праздновать взятие ворот к трибунам.

В этот момент в него полетела пластиковая бутылка с водой, которая, к счастью, пролетела в сантиметрах от его головы.

While celebrating his goal, Cristiano Ronaldo was inches away from being hit by a bottle from PSG fans. Stay classy. #ChampionsLeague pic.twitter.com/4jWVgoXApT