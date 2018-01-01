Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко получил худшую оценку в команде за матч с Базелем

Комментариев: 0
Украинец Александр Зинченко неудачно сыграл в Лиге чемпионов за Ман Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл полный поединок Лиги чемпионов против Базеля. Но в актив себе этот матч Александр может занести только за счет полученного опыта, тогда как сама игра украинца оставляла желать лучшего.

Зинченко получил самую низкую оценку от WhoScored среди игроков обеих команд – 5.9. Украинец 151 раз коснулся мяча, отдал 136 передач (85% точных, что является одним из худших показателей в команде).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити дома проиграл Базелю. Смотрите также видео голов матча Ман Сити - Базель.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь