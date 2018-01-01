Зинченко получил худшую оценку в команде за матч с Базелем

Украинец Александр Зинченко неудачно сыграл в Лиге чемпионов за Ман Сити.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл полный поединок Лиги чемпионов против Базеля. Но в актив себе этот матч Александр может занести только за счет полученного опыта, тогда как сама игра украинца оставляла желать лучшего.

Зинченко получил самую низкую оценку от WhoScored среди игроков обеих команд – 5.9. Украинец 151 раз коснулся мяча, отдал 136 передач (85% точных, что является одним из худших показателей в команде).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити дома проиграл Базелю. Смотрите также видео голов матча Ман Сити - Базель.

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