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Тоттенхэм - Ювентус: лучшие мемы матча Лиги чемпионов

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Смотрите лучшие демотиваторы по итогам матча Тоттенхэм - Ювентус.
Тоттенхэм - Ювентус: лучшие мемы матча Лиги чемпионов

Ювентус добыл волевую победу над Тоттенхэмом и прошел в 1/4 финала ЛЧ.

Если вам нужен гол - просто позвоните

- Они забили один гол в ворота Юве.
- И кто забил?
- Один такой... 

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Теги: мемы, Ювентус, Тоттенхэм, Лига Чемпионов
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Lenz    08.03.2018, 13:40
Оценка:  0
Lenz
Тоттем конечно разочаровал...
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