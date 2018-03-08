Тоттенхэм - Ювентус: лучшие мемы матча Лиги чемпионов

Смотрите лучшие демотиваторы по итогам матча Тоттенхэм - Ювентус.

Ювентус добыл волевую победу над Тоттенхэмом и прошел в 1/4 финала ЛЧ.

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- Они забили один гол в ворота Юве.

- И кто забил?

- Один такой...

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