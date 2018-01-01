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Аллегри: Горжусь тем, что тренирую Ювентус

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Массимилиано Аллегри уверен, что Ювентус заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал игру своей команды в матче с Тоттенхэмом.

"Парни терпеливо ждали момента, когда можно было нанести решающий удар. Если рассматривать все 180 минут, то выход в четвертьфинал мы заслужили. Сегодня в первом тайме мы столкнулись с проблемами, у Тоттенхэма просто отличная команда.

После перерыва я решил выпустить свежих игроков на фланги и бросил в бой Асамоа и Лихтштайнера. Здорово, что это принесло плоды. Эта команда заслужила похвалы, а я горжусь тем, что ее тренирую", - передает слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус добыл волевую победу над Тоттенхэмом и прошел в 1/4 финала ЛЧ.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, Тоттенхэм, Лига Чемпионов
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