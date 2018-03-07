Ювентус добыл волевую победу над Тоттенхэмом и прошел в 1/4 финала ЛЧ

Ювентус и Тоттенхэм продемонстрировали фантастическую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ювентус сумел обыграть Тоттенхэм в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обе команды сразу же побежали вперед, демонстрируя высокие скорости с первых секунд матча. Ближе к середине тайма завладели инициативой “шпоры“. Несколько моментов было у Гарри Кейна и Сон Хын Мина. Под занавес первой половины игры южнокорейский футболист таки добился своего. На 39-й минуте встречи он получил точную передачу в штрафной, и вторым касанием отправил снаряд в сетку ворот.

В начале второго тайма итальянцы вели себя довольно спокойно, порой даже вальяжно. Складывалось ощущение будто подопечных Массимилиано Аллегри устраивал счет. Не нервничали и не прогадали. Сперва 64-й минуте Гонсало Игуаин откликнулся головой на передачу Сами Хедиры, а спустя 3 минуты Пауло Дибалу вывели на свидание с Уго Льорисом, после чего аргентинец не разочаровал туринских болельщиков. Тоттенхэм пытался всеми силами исправить ситуацию, но защитные редуты “Старой синьоры“ действовали отменно.

Таким образом, Ювентус добыл волевую победу на выезде и шагает дальше в четвертьфинал турнира. А коллективу Маурисио Почетиино, пожалуй, можно сказать спасибо за отличный евросезон.

Тоттенхэм – Ювентус 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Сон Хын Мин, 40 – Игуаин, 64, Дибала 66

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дайер (Ламела, 74), Дембеле – Эриксен, Алли (Льоренте, 85), Сон – Кейн

Ювентус: Буффон – Бардзальи, Бенатья (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60) – Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83)

Предупреждения: Вертонген, Алли, Дембеле – Пьянич, Бенатья, Кьеллини