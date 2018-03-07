Манчестер Сити дома проиграл Базелю в Лиге чемпионов

Несмотря на поражение, Ман Сити пробился в четвертьфинал турнира.

Манчестер Сити неожиданно проиграл Базелю в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Понятное дело, что на результат повлияли 4:0 в первом поединке, но все равно поражение Ман Сити стало неожиданностью.

На самом деле команды резво начали игру и уже к 17-й минуте на табло горели две единички. Сперва Габриэл Жезус отправил мяч в пустые ворота после идеального паса Бернарду Силвы, а спустя несколько минут в редкой контратаке Риверос ворвался в штрафную, прострелил, и мяч после рикошета попал к совершенно свободному Эльюнусси, который успел его и обработать, и сильным ударом отправить в сетку.

А вот дальше начало что-то малообъяснимое. На поле была скучнейшая игра двух команд, которым мало что нужно. Команда Гвардиолы много владела мячом, искала пути к воротам соперников, которые в свою очередь оборонялись большими силами вокруг своей штрафной. При этом мяч больше был в ногах защитников, чем у атакующих футболистов хозяев.

Показательным является тот факт, что во втором тайме до 72-й минуты команды на двоих не нанесли ни одного удара по воротам.

И каким же был шок зрителей, когда этот самый первый удар во втором тайме позволил Базелю выйти вперед. После отличного проникающего паса Эльюнусси между Туре и Зинченко мяч попал к Лангу, который мощным ударом в ближний угол отправил мяч в сетку ворот.

В оставшееся время Манчестер Сити не очень шел вперед, не прессинговал соперника и позволил тому добыть волевую победу.

Отдельно отметим, что полный матч провел за Манчестер Сити украинец Александр Зинченко, для которого это был дебют в футболке английской команды в Лиге чемпионов. Зинченко чаще играл на чужой половине поля и в первом тайме их фланг с Сане был активнее правого фланга, но при этом Александр много обрезался и ошибался, даже в передачах назад.

Манчестер Сити – Базель 1:2

Голы: Жезус, 8 – Эльюнусси, 17, Ланг, 72

Манчестер Сити: Браво – Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган (Диас, 66), Туре – Бернардо, Фоден (Адарабиойо, 89), Сане – Жезус

Базель: Вацлик – Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос – Серей Дие, Дзуффи – Буа (Штокер, 68), Оберлин (ван Вольфсвинкель, 74), Эльюнусси

Предупреждения: Жезус — Лакруа