Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко впервые сыграет за Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Украинец попал в стартовый состав Манчестер Сити на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Базеля.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити 7 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Базель.

За час до встречи стали известны стартовые составы команд.

Манчестер Сити: Браво – Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Туре – Бернардо, Фоден, Сане – Жезус. Запасные: Эдерсон, Уокер, Агуэро, Де Брюйне, Адарабиойо, Отаменди, Диаз

Базель: Вацлик – Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос – Серей Дие, Дзуффи – Буа, Оберлин, Эльюнусси. Запасные: Сальви, Петретта, Кайзер, Штокер, Манзамби, Айети, ван Вольфсвинкель.

Отметим, что для украинского футболиста Александра Зинченко это дебютный выход на поле в составе Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Ранее наш игрок выступал в этом турнире лишь за ПСВ.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Базель состоится 7 марта на стадионе Этихад. Стартовые свисток – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Лига чемпионов, стартовые составы, Базель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь