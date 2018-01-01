Зинченко впервые сыграет за Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Украинец попал в стартовый состав Манчестер Сити на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Базеля.

Манчестер Сити 7 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Базель.

За час до встречи стали известны стартовые составы команд.

Манчестер Сити: Браво – Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Туре – Бернардо, Фоден, Сане – Жезус. Запасные : Эдерсон, Уокер, Агуэро, Де Брюйне, Адарабиойо, Отаменди, Диаз

Базель: Вацлик – Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос – Серей Дие, Дзуффи – Буа, Оберлин, Эльюнусси. Запасные : Сальви, Петретта, Кайзер, Штокер, Манзамби, Айети, ван Вольфсвинкель.

Отметим, что для украинского футболиста Александра Зинченко это дебютный выход на поле в составе Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Ранее наш игрок выступал в этом турнире лишь за ПСВ.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Базель состоится 7 марта на стадионе Этихад. Стартовые свисток – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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