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Драсклер: Летом ПСЖ потратил 400 миллионов евро, но вылетел в первом же раунде

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Юлиан Дракслер взбешен после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслер
Getty Images

Фланговый полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер разочарован вылетом парижан в первом же раунде Лиги чемпионов в матче с мадридским Реалом:

"Я не понимал, что происходит. Я был удивлен и зол. Счет стал 1:1, но для нас это ничего не меняло. Нужно было продолжать давить соперника и атаковать. Мы потеряли одного игрока и, хотя счет стал 1:1, весь стадион знал, что ход игры не изменится, поскольку мы играли без накала.

Когда вы уступаете Реалу 1:3, нужно давить его, а не пасовать туда-сюда и надеется, что удача свалится вам в руки. Нужно было давить соперника с первых минут. Мы этого не сделали и заслуженно вылетели.

Летом мы потратили 400 миллионов евро. Все говорили, что все изменится, но мы вылетели в том же раунде. Я по-прежнему убежден, что эта команда на многое способна, но такие игры показывают, что нам чего-то не хватает для больших трофеев.

Нам следует задуматься", – приводит слова Дракслера ресурс ZDF.

К слову, Дракслер вышел на поле на 76-й минуте матча, однако ничего не сумел сделать против "сливочных". Напомним, что ПСЖ на своем поле уступил Реалу (1:2) и покинул Лигу чемпионов. 

Ранее сообщалось, что Дани Алвес вытер сопли об футболку Криштиану Роналду.

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Теги: футбол, ПСЖ, Реал, Лига Чемпионов, Юлиан Дракслер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.03.2018, 21:52
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гость
Профессионал, одно слово. Ему бы послушать, что наши клоуны из ДК говорят, когда пробздевают не Реалу, а командам из райцентра.
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