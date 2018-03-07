Драсклер: Летом ПСЖ потратил 400 миллионов евро, но вылетел в первом же раунде

Юлиан Дракслер взбешен после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Фланговый полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер разочарован вылетом парижан в первом же раунде Лиги чемпионов в матче с мадридским Реалом:

"Я не понимал, что происходит. Я был удивлен и зол. Счет стал 1:1, но для нас это ничего не меняло. Нужно было продолжать давить соперника и атаковать. Мы потеряли одного игрока и, хотя счет стал 1:1, весь стадион знал, что ход игры не изменится, поскольку мы играли без накала.

Когда вы уступаете Реалу 1:3, нужно давить его, а не пасовать туда-сюда и надеется, что удача свалится вам в руки. Нужно было давить соперника с первых минут. Мы этого не сделали и заслуженно вылетели.

Летом мы потратили 400 миллионов евро. Все говорили, что все изменится, но мы вылетели в том же раунде. Я по-прежнему убежден, что эта команда на многое способна, но такие игры показывают, что нам чего-то не хватает для больших трофеев.

Нам следует задуматься", – приводит слова Дракслера ресурс ZDF.

К слову, Дракслер вышел на поле на 76-й минуте матча, однако ничего не сумел сделать против "сливочных". Напомним, что ПСЖ на своем поле уступил Реалу (1:2) и покинул Лигу чемпионов.

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