Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сегодня Динамо играет в Лиге Европы, подписывайся наш канал в Telegram

Комментариев: 0
Все самое важное и интересное на нашем канале о спорте!
Докажи Динамо свою любовь, подпишись на наш канал в Telegram!
Докажи Динамо свою любовь, подпишись на наш канал в Telegram!
ФК Динамо Киев

Сегодня киевское Динамо проведет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в Риме сыграв с Лацио.

Подписывайся на наш канал о спорте, чтобы быть в курсе последних событий. Здесь мы публикуем все самое интересное, а также то, что нельзя оставлять без внимания:

iSport.ua

Также заходи на наши каналы об украинских грандах:

Динамо
Шахтер

Для тех, кто любит баскетбол, бокс и киберспорт, следите за новостями здесь:

НБА
Бокс
Киберспорт

Поделись:
Теги: Telegram, Динамо Киев, Шахтер, НБА, бокс, киберспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь