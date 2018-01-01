Сегодня Динамо играет в Лиге Европы, подписывайся наш канал в Telegram

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Докажи Динамо свою любовь, подпишись на наш канал в Telegram! ФК Динамо Киев

Сегодня киевское Динамо проведет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в Риме сыграв с Лацио.

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