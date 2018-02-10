Манчестер Сити – Базель 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Базель в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити – Базель, который состоится 7 марта.

Манчестер Сити в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на домашнем стадионе сыграет против Базеля (первый матч в Швейцарии завершился разгромной победой “горожан“ со счетом 4:0).

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче является манчестерский клуб. Так, на победу “горожан“ букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,12. Успех хозяев поля оценивается в 15,0, ничейный исход – 9,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на триумф англичан с коэффициентом 1,11, а на победу Базеля – 23,0. Ничья в этом поединке оценивается в 8,5.

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Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Базель состоится 7 марта в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 марта начиная с 21:45.

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