Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити – Базель 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Манчестер Сити примет Базель в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Манчестер Сити – Базель, который состоится 7 марта.
Манчестер Сити – Базель: онлайн трансляция матча
Манчестер Сити – Базель: онлайн трансляция матча
Getty Images

Манчестер Сити в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на домашнем стадионе сыграет против Базеля (первый матч в Швейцарии завершился разгромной победой “горожан“ со счетом 4:0).

 

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче является манчестерский клуб. Так, на победу “горожан“ букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,12. Успех хозяев поля оценивается в 15,0, ничейный исход – 9,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом встречи, принимая ставки на триумф англичан с коэффициентом 1,11, а на победу Базеля  – 23,0. Ничья в этом поединке оценивается в 8,5.

Последние результаты Манчестер Сити

04.03.2018Чемпионат АнглииМанчестер СитиЧелси 
01.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналМанчестер Сити0:3
25.02.2018Кубок Футбольной ЛигиАрсеналМанчестер Сити0:3
19.02.2018Кубок АнглииУиганМанчестер Сити1:0
13.02.2018Лига чемпионовБазельМанчестер Сити0:4

Последние результаты Базеля

03.03.2018Чемпионат ШвейцарииБазельЦюрих 
27.02.2018Кубок ШвейцарииЯнг БойзБазель2:0
17.02.2018Чемпионат ШвейцарииБазельСанкт-Галлен0:2
13.02.2018Лига чемпионовБазельМанчестер Сити0:4
10.02.2018Чемпионат ШвейцарииТунБазель0:2

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Базель состоится  7 марта в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 7 марта начиная с 21:45.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Базель, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь