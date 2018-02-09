Тоттенхэм – Ювентус 1:2 как это было

Тоттенхэм примет Ювентус в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Тоттенхэм – Ювентус, который состоится 7 марта.

Тоттенхэм в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “шпоры“ сыграют против туринского Ювентуса (первый матч в Италии завершился вничью 2:2).

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у Хозяев.

Так, на победу Тоттенхэма букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Ювентуса оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Маурисио Почеттино фаворитом матча. Так, на успех Тоттенхэма контора принимает ставки с коэффициентом 2,1, а на победу туринского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.

Последние результаты Тоттенхэма

Дата Турнир Счет 03.03.2018 Чемпионат Англии Тоттенхэм Хаддерсфилд 28.02.2018 Кубок Англии Тоттенхэм Рочдэйл 6:1 25.02.2018 Чемпионат Англии Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1 18.02.2018 Кубок Англии Рочдэйл Тоттенхэм 2:2 13.02.2018 Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм 2:2

Последние результаты Ювентуса

Дата Турнир Счет 03.03.2018 Чемпионат Италии Лацио Ювентус 28.02.2018 Кубок Италии Ювентус аталанта 1:0 18.02.2018 Чемпионат Италии Торино Ювентус 0:1 13.02.2018 Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм 2:2 09.02.2018 Чемпионат Италии Фиорентина Ювентус 0:2

Отметим, чтоответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ювентус состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм – Ювентус, которая будет доступна в этой статье 7 марта, начиная с 21:45.

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