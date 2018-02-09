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Тоттенхэм – Ювентус 1:2 как это было

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Тоттенхэм примет Ювентус в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Тоттенхэм – Ювентус, который состоится 7 марта.
Тоттенхэм – Ювентус: онлайн трансляция матча
Тоттенхэм – Ювентус: онлайн трансляция матча
Getty Images

Тоттенхэм в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “шпоры“ сыграют против туринского Ювентуса (первый матч в Италии завершился вничью 2:2).

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у Хозяев.

Так, на победу Тоттенхэма букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Ювентуса оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Маурисио Почеттино фаворитом матча. Так, на успех Тоттенхэма контора принимает ставки с коэффициентом 2,1, а на победу туринского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.

Последние результаты Тоттенхэма

ДатаТурнир  Счет
03.03.2018Чемпионат АнглииТоттенхэмХаддерсфилд 
28.02.2018Кубок АнглииТоттенхэмРочдэйл6:1
25.02.2018Чемпионат АнглииКристал ПэласТоттенхэм0:1
18.02.2018Кубок АнглииРочдэйлТоттенхэм2:2
13.02.2018Лига чемпионовЮвентусТоттенхэм2:2

Последние результаты Ювентуса

ДатаТурнир  Счет
03.03.2018Чемпионат ИталииЛациоЮвентус 
28.02.2018Кубок ИталииЮвентусаталанта1:0
18.02.2018Чемпионат ИталииТориноЮвентус0:1
13.02.2018Лига чемпионовЮвентусТоттенхэм2:2
09.02.2018Чемпионат ИталииФиорентинаЮвентус0:2

Отметим, чтоответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ювентус состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм – Ювентус, которая будет доступна в этой статье 7 марта, начиная с 21:45.

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Теги: Тоттенхэм, Ювентус, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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