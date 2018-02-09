Тоттенхэм – Ювентус 1:2 как это было
Тоттенхэм в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором “шпоры“ сыграют против туринского Ювентуса (первый матч в Италии завершился вничью 2:2).
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у Хозяев.
Так, на победу Тоттенхэма букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Ювентуса оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.
Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Маурисио Почеттино фаворитом матча. Так, на успех Тоттенхэма контора принимает ставки с коэффициентом 2,1, а на победу туринского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.
Последние результаты Тоттенхэма
|Дата
|Турнир
|Счет
|03.03.2018
|Чемпионат Англии
|Тоттенхэм
|Хаддерсфилд
|28.02.2018
|Кубок Англии
|Тоттенхэм
|Рочдэйл
|6:1
|25.02.2018
|Чемпионат Англии
|Кристал Пэлас
|Тоттенхэм
|0:1
|18.02.2018
|Кубок Англии
|Рочдэйл
|Тоттенхэм
|2:2
|13.02.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Тоттенхэм
|2:2
Последние результаты Ювентуса
|Дата
|Турнир
|Счет
|03.03.2018
|Чемпионат Италии
|Лацио
|Ювентус
|28.02.2018
|Кубок Италии
|Ювентус
|аталанта
|1:0
|18.02.2018
|Чемпионат Италии
|Торино
|Ювентус
|0:1
|13.02.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Тоттенхэм
|2:2
|09.02.2018
|Чемпионат Италии
|Фиорентина
|Ювентус
|0:2
Отметим, чтоответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ювентус состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм – Ювентус, которая будет доступна в этой статье 7 марта, начиная с 21:45.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил