ПСЖ - Реал: лучшие мемы по итогам матча в Париже

Смотрите демотиваторы по итогам матча Лиги чемпионов ПСЖ - Реал и вылета французов с турнира.

Мадридский Реал повторно обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После матча любители футбола в Сети не только издевались над Алвесом, но и рисовали демотиваторы.

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