ПСЖ - Реал: лучшие мемы по итогам матча в Париже
Мадридский Реал повторно обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После матча любители футбола в Сети не только издевались над Алвесом, но и рисовали демотиваторы.
ПСЖ покупает игроков, покупает, но все равно вылетает из Лиги чемпионов
Он устраняется
Ареола - вратарь ПСЖ. Штанга - реальный вратарь ПСЖ
ПСЖ в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов
Унаи Эмери регистрируется на сайте поиска работы
Купить Неймара - 222 млн, купить Мбаппе - 180 млн. Снова сыграет с Бензема в атаке - бесценно
Дым на стадионе в Париже это дело рук Месси
ПСЖ в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов
Кто такой Мбаппе? Это какой-то инкогнито
Роналду спас Дани Алвеса от укуса осы
Новая цель европейских клубов
Неймар больно меня ранил, теперь я верю в Мбаппе
Смотрите также обзор матча ПСЖ - Реал в Лиге чемпионов.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил