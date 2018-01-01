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ПСЖ - Реал: лучшие мемы по итогам матча в Париже

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Смотрите демотиваторы по итогам матча Лиги чемпионов ПСЖ - Реал и вылета французов с турнира.
ПСЖ - Реал: лучшие мемы по итогам матча в Париже

Мадридский Реал повторно обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После матча любители футбола в Сети не только издевались над Алвесом, но и рисовали демотиваторы.  

ПСЖ покупает игроков, покупает, но все равно вылетает из Лиги чемпионов 

 

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Смотрите также обзор матча ПСЖ - Реал в Лиге чемпионов.

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Теги: Реал, ПСЖ, Лига Чемпионов, мемы
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