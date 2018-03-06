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Неймар поддержал партнеров по команде после поражения от Реала

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Форвард ПСЖ Неймар заявил, что он гордится своими одноклубниками.
Неймар (справа)
Неймар (справа)
instagram.com/neymarjr/

Нападающий ПСЖ Неймар выразил свое сожаление тем фактом, что команда выбыла из борьбы за еврокубковый трофей после поражения на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Реала (2:3).

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“Мне невероятно грустно, что сегодня мы проиграли, и еще больше я расстроен тем, что не нахожусь сейчас на поле и не могу помочь своим товарищам по команде! Но я очень горжусь тем, что ПСЖ отдал все свои силы в этом поединке“, - написал Неймар на своей страничке в Instagram.

Напомним, у Неймара диагностировали трещину пятой плюсневой кости. Футболист прибыл в Бразилию на операцию в инвалидном кресле. Точные сроки восстановления пока не известны.

Отмечалось, что известный бразильский колдун предсказал травму Неймара еще в декабре 2017 года.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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