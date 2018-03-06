Неймар поддержал партнеров по команде после поражения от Реала

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что он гордится своими одноклубниками.

Нападающий ПСЖ Неймар выразил свое сожаление тем фактом, что команда выбыла из борьбы за еврокубковый трофей после поражения на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Реала (2:3).

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“Мне невероятно грустно, что сегодня мы проиграли, и еще больше я расстроен тем, что не нахожусь сейчас на поле и не могу помочь своим товарищам по команде! Но я очень горжусь тем, что ПСЖ отдал все свои силы в этом поединке“, - написал Неймар на своей страничке в Instagram.

Напомним, у Неймара диагностировали трещину пятой плюсневой кости. Футболист прибыл в Бразилию на операцию в инвалидном кресле. Точные сроки восстановления пока не известны.

Отмечалось, что известный бразильский колдун предсказал травму Неймара еще в декабре 2017 года.

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