Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду повторил бомбардирский рекорд Ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Комментариев: 1
Криштиану Роналду помог мадридскому Реалу пройти французский ПСЖ.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/realmadrid

Нападающий Реала Криштиану Роналду помог мадридскому клубу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, открыв счет в матче с французским ПСЖ на 51-й минуте игры.

Таким образом, португалец отметился в девяти матчах кряду в Лиге чемпионов, если брать во внимание прошлогодний финал, где Роналду расписался в воротах туринского Ювентуса.

Роналду стал вторым футболистом в истории турнира, кто смог забить в девяти матчах подряд. Ранее подобное достижение покорилось нидерландскому форварду Руду Ван Нистелрою в сезоне 2002/03. 

К вашему вниманию гол Криштиану Роналду в ворота ПСЖ.

Напомним, что Реал обыграл французский ПСЖ и в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, оформив путевку четвертьфинал самого престижного турнира Старого света. 

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сыграет против ПСЖ в оригинальных бутсах с пятнами гепарда

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Криштиано Роанлдо, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  07.03.2018, 00:28
Оценка:  0
гость
una maquina para marcar-
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь