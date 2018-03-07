Роналду повторил бомбардирский рекорд Ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду помог мадридскому Реалу пройти французский ПСЖ.

Нападающий Реала Криштиану Роналду помог мадридскому клубу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, открыв счет в матче с французским ПСЖ на 51-й минуте игры.

Таким образом, португалец отметился в девяти матчах кряду в Лиге чемпионов, если брать во внимание прошлогодний финал, где Роналду расписался в воротах туринского Ювентуса.

Роналду стал вторым футболистом в истории турнира, кто смог забить в девяти матчах подряд. Ранее подобное достижение покорилось нидерландскому форварду Руду Ван Нистелрою в сезоне 2002/03.

К вашему вниманию гол Криштиану Роналду в ворота ПСЖ.

Напомним, что Реал обыграл французский ПСЖ и в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, оформив путевку четвертьфинал самого престижного турнира Старого света.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сыграет против ПСЖ в оригинальных бутсах с пятнами гепарда.

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