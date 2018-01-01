Реал повторно обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

Мадридский Реал убрал ПСЖ на пути к защите титула победителя Лиги чемпионов.

Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов мадридский Реал вышел в четвертьфинал турнира, повторно обыграв французский ПСЖ.

На ход игры существенно повлиял результат первой игры, которую Реал выиграл 3:1.

Фактически матч прошел под контролем Реала, который отдал инициативу сопернику, но игрои гостей хорошо оборонялись, играли очень спокойно и уверенно, да еще и организовали два отличных момента.

Сперва Рамос после подачи углового переправлял мяч в ворота, а потом Бенземане реализовал выход один в один. Только перед самым перерывом парижане смогли провести парочку неплохих атак, но Навас справился с ударами Ди Марии и Мбаппе.

Второй тайм начался преимуществом ПСЖ, но контратака принесла успех Реалу. Асенсио прекрасным проникающим пасом нашел Васкеса, который подал на Роналду.

После забитого мяча Реал начал действовать сильнее, тогда как хозяева, наоборот, стали нервничать. Это привело к красной карточке для Верратти за разговоры с арбитром.

В меньшинстве хозяевам удалось сравнять счетю После серии рикошетов мяч попадает в колено Кавани и влетел в сетку ворот Реала.

Правда, интрига в матче ожила не надолго. После ошибки парижан в центре поля гости провели контратаку, которая завершилась ударом Каземиро из пределов штрафной - мяч срикошетил от ноги Маркиньоса и влетел в сетку.

Могли гости добивать потухшего соперника, но после прострела Бэйла Васкес отправил мяч в штангу.

Впрочем, и победы 2:1 хватило Реалу, чтобы уверенно пройти ПСЖ и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

ПСЖ — Реал 1:2

Гол: Кавани, 71 — Роналду, 51, Каземиро, 80

ПСЖ: Ареола — Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче — Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо — Мбаппе (Диарра, 85), Кавани, Ди Мария (Дракслер, 75)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Л. Васкес, Ковачич (Кроос, 72), Каземиро, Асенсио (Иско, 82) — Бензема (Бэйл, 76), Роналду

Предупреждения: Верратти, Ковани — Ковачич, Рамос

Удаление: Верратти, 66 (повторное предупреждение)