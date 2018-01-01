Ливерпуль сыграл вничью с Порту и оформил выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль не смог обыграть Порту на Энфилде, но благодаря выездной победе стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль и Порту разошлись миром. Встреча прошла на стадионе Энфилд в Ливерпуле и завершилась нулевой ничьей.

Команда Юргена Клоппа имела несколько опасных моментов для взятия ворот по ходу двух таймов – Порту спасали штанга и вратарь Икер Касильяс. Однако в целом эта встреча прошла достаточно пресно.

Напомним, первая встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу мерсисайдцев. Ливерпуль отправляется в 1/4 финала турнира, а Порту прекращает свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ливерпуль – Порту 0:0 (первый матч – 5:0)

Ливерпуль: Кариус – Гомес, Матип, Ловрен, Морено – Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Милнер – Лаллана, Фирмино (Ингc, 62), Мане (Салах, 74)

Порту: Касильяс – Перейра, Рейес, Фелипе, Далот – Корона, Кошта, Андре Андре (Оливейра, 62), Торрес – Уорис (Рикарду, 68), Абубакар (Пасиенсия, 80)

Предупреждения: Хендерсон - Андре Андре, Далот

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