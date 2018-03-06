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Роналду будет забивать ПСЖ в бутсах с пятнами гепарда

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Криштиану Роналду сыграет в бутсах Mercurial Superfly 360 x Kim Jones.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
AS.com

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду накануне провел тренировку в Париже перед матчем с ПСЖ в оригинальных бутсах с пятнами гепарда.

Это бутсы Mercurial Superfly 360 x Kim Jones, которые Nike выпустил в ограниченном тираже и начнет продавать со следующей неделе.

Дизайнером бутс стал бывший арт-директор Louis Vuitton Ким Джонс. Он вырос в Африке, ездил с отцом-геологом в Кению и Ботсвану и именно теми временами он вдохновился во время работы над бутсами.

"Гепард является самым быстрым наземным животным, поэтому он и был выбран для бутс", - заявил Ким Джонс.

Самое интересное в этих бутсах – подошва. У них нет привычной цельной жесткой подошвы, они как бы оборачивают стопу в фирменный материал Nike Flyknit. Суть Flyknit в том, что он состоит из тонких эластичных нитей, которые растягиваются и принимают форму стопы.

Ранее сообщалось, что фаны ПСЖ устроили игрокам Реала ночной концерт.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится во вторник, 6-го марта, на Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Бриха прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Реал Мадрид, бутсы
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Комментариев (1)
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kostia900    06.03.2018, 20:12
Оценка:  0
kostia900
Мне бы такие)))))продал....и ипал я ту роботу:-)
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