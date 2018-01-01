Тоттенхэм – Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч

Тоттенхэм примет Ювентус в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ювентус от букмекеров Getty Images

Тоттенхэм в среду, 7 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" сыграют против туринского Ювентуса (первый матч в Италии завершился вничью 2:2).

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у Хозяев.

Так, на победу Тоттенхэма букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Ювентуса оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,4.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Маурисио Почеттино фаворитом матча. Так, на успех Тоттенхэма контора принимает ставки с коэффициентом 2,1, а на победу туринского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ювентус состоится 7 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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