Даниэле Де Росси получил повреждение в матче с Наполи.

Капитан итальянской Ромы Даниэле Де Росси может пропустить повторный матч против донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает ресурс Gazzetta dello Sport, Де Росси получил повреждение лодыжки в последнем матче Серии А против Наполи (2:4). Отмечается, что если полузащитник сыграет на следующих выходных в чемпионате Италии против Торино, в таком случае тренерский штаб предоставит Де Росси отдых в поединке против "горняков".

Напомним, что в первом матче Шахтер обыграл Рому (2:1). Ответный поединок состоится 13-го марта в Риме. Начало встречи – 21:45.

Ранее тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что Шахтер демонстрирует качественную игру.

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