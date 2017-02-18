ПСЖ – Реал Мадрид 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ во вторник, 6 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором парижане будут принимать мадридский Реал (первый матч в Испании завершился победой “сливочных“ со счетом 3:1).
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у ПСЖ.
Так, на победу команды Унаи Эмери букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,1. Победа Реала оценивается в 3,1. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.
Букмекеры из конторы William Hill также считают парижский клуб фаворитом матча. Так, на успех ПСЖ контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу команды Зинендина Зидана – 3,1. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,0.
|03.03.2018
|Чемпионат Франции
|Труа
|ПСЖ
|28.02.2018
|Кубок Франции
|ПСЖ
|Марсель
|3:0
|25.02.2018
|Чемпионат Франции
|ПСЖ
|Марсель
|3:0
|17.02.2018
|Чемпионат Франции
|ПСЖ
|Страсбур
|5:2
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|ПСЖ
|3:1
|03.03.2018
|Чемпионат Испании
|Реал Мадрид
|Хетафе
|27.02.2018
|Чемпионат Испании
|Эспаньол
|Реал Мадрид
|1:0
|24.02.2018
|Чемпионат Испании
|Реал Мадрид
|Алавес
|4:0
|21.02.2018
|Чемпионат Испании
|Леганес
|Реал Мадрид
|1:3
|18.02.2017
|Чемпионат Испании
|Бетис
|Реал Мадрид
|3:5
Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал Мадрид состоится 6 марта в Париже на стадионе Парк де Пренс.. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ – Реал Мадрид, которая будет доступная в этой статье 6 марта начиная с 21:45.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил