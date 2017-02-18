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ПСЖ – Реал Мадрид 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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ПСЖ примет мадридский Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча ПСЖ – Реал Мадрид, который состоится 6 марта.
ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча
ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн трансляция матча
Getty Images

ПСЖ во вторник, 6 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором парижане будут принимать мадридский Реал (первый матч в Испании завершился победой “сливочных“ со счетом 3:1).

 

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у ПСЖ.

Так, на победу команды Унаи Эмери букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,1. Победа Реала оценивается в 3,1. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают парижский клуб фаворитом матча. Так, на успех ПСЖ контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу команды Зинендина Зидана – 3,1. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,0.

Последние результаты ПСЖ

03.03.2018Чемпионат ФранцииТруаПСЖ 
28.02.2018Кубок ФранцииПСЖМарсель3:0
25.02.2018Чемпионат ФранцииПСЖМарсель3:0
17.02.2018Чемпионат ФранцииПСЖСтрасбур5:2
14.02.2018Лига чемпионовРеал МадридПСЖ3:1

Последние результаты Реала

03.03.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридХетафе 
27.02.2018Чемпионат ИспанииЭспаньолРеал Мадрид1:0
24.02.2018Чемпионат ИспанииРеал МадридАлавес4:0
21.02.2018Чемпионат ИспанииЛеганесРеал Мадрид1:3
18.02.2017Чемпионат ИспанииБетисРеал Мадрид3:5

Отметим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал Мадрид состоится 6 марта в Париже на стадионе Парк де Пренс.. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ – Реал Мадрид, которая будет доступная в этой статье 6 марта начиная с 21:45.

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Теги: ПСЖ, Реал Мадрид, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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