Ливерпуль – Порту 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Ливерпуль примет Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Ливерпуль – Порту, который состоится 6 марта.

Ливерпуль во вторник, 6 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Порту (первый матч в Португалии завершился разгромной победой английского клуба со счетом 5:0).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 7,0, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “красных“ с коэффициентом 1,5, а на победу Порту – 6,0 Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Последние матч Ливерпуля

03.03.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Ньюкасл 2:0 24.02.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Вест Хэм 4:1 14.02.2018 Лига чемпионов Порту Ливерпуль 0:5 11.02.2018 Чемпионат Англии Саутгемптон Ливерпуль 0:2 04.02.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм 2:2

Последние результаты Порту

02.03.2018 Чемпионат Португалии Порту Спортинг 2:1 25.02.2018 Чемпионат Португалии Портимоненси Порту 1:5 21.02.2018 Чемпионат Португалии Эшторил Порту 1:3 18.02.2018 Чемпионат Португалии Порту Риу Аве 5:0 14.02.2018 Лига чемпионов Порту Ливерпуль 0:5

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Порту состоится 6 марта в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Порту, которая будет доступна в этой статье 6 марта начиная с 21:45.

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