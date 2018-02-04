Ливерпуль – Порту 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ливерпуль во вторник, 6 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Порту (первый матч в Португалии завершился разгромной победой английского клуба со счетом 5:0).
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 7,0, ничейный исход – 4,33.
Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи, принимая ставки на триумф “красных“ с коэффициентом 1,5, а на победу Порту – 6,0 Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.
Последние матч Ливерпуля
|03.03.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Ньюкасл
|2:0
|24.02.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Вест Хэм
|4:1
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|Порту
|Ливерпуль
|0:5
|11.02.2018
|Чемпионат Англии
|Саутгемптон
|Ливерпуль
|0:2
|04.02.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Тоттенхэм
|2:2
Последние результаты Порту
|02.03.2018
|Чемпионат Португалии
|Порту
|Спортинг
|2:1
|25.02.2018
|Чемпионат Португалии
|Портимоненси
|Порту
|1:5
|21.02.2018
|Чемпионат Португалии
|Эшторил
|Порту
|1:3
|18.02.2018
|Чемпионат Португалии
|Порту
|Риу Аве
|5:0
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|Порту
|Ливерпуль
|0:5
Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Порту состоится 6 марта в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль – Порту, которая будет доступна в этой статье 6 марта начиная с 21:45.
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