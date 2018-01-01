Ливерпуль – Порту: прогноз и ставки букмекеров на матч

Ливерпуль примет Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Ливерпуль – Порту от букмекеров Getty Images

Ливерпуль во вторник, 6 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы на домашнем стадионе сыграют с Порту (первый матч в Португалии завершился разгромной победой английского клуба со счетом 5:0).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,44. Успех хозяев поля оценивается в 7,0, ничейный исход – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают Ливерпуль фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "красных" с коэффициентом 1,5, а на победу Порту – 6,0 Ничья в этом поединке оценивается в 4,4.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Порту состоится 2 марта в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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