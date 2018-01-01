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Клопп: У Шахтера есть качественная игра

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Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/8 Лиги чемпионов Шахтер - Рома.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посмотрел все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в том числе и домашний поединок Шахтера против Ромы.

По словам немецкого футболиста, победа Шахтера не была для него сюрпризом.

"Возможно, результат Шахтера стал сюрпризом для кого-то, но у них есть качественная игра. У команды все еще зимний перерыв, и это делает их победу над Ромой особенной", - цитирует Клоппа liverpoolecho.co.uk.

Ранее сообщалось, как прокомментировал поражение своего клуба тренер Ромы.

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Теги: Юрген Клопп, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов, футбол
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