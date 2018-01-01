Шевченко: В Динамо сейчас идет становление команды, и тут без ошибок никак

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен просмотром матчей Шахтера и Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Андрей Шевченко поделился впечатлениями от увиденного в матчах Шахтер – Рома и Динамо – АЕК.

– Андрей Николаевич, для украинских клубов эта неделя получилась достаточно продуктивной. Как вы оцените выступления Шахтера и Динамо?

– Я хочу поздравить их с достижением положительного результата: Динамо – с выходом в 1/8 финала Лиги Европы, а Шахтер – с победой, которая сохраняет шансы на проход Ромы.

– Горняки провели два разных тайма. Почему?

– Как бы команды не проводили зимнюю подготовку, в первых официальных матчах всегда сказывается этот длительный перерыв. Шахтеру понадобился один тайм, чтобы почувствовать привычный ритм игры.

После перерыва команда прибавила в скорости, и это стало определяющим фактором. "Горняки" должны были выигрывать с более убедительным счетом. Шансы, повторюсь, у них хорошие, но их ждет непростая ответная встреча.

– Сборники вас порадовали?

– Все ребята сыграли на своем высоком уровне. Больше всего расстроила травма Сергея Кривцова, но я надеюсь, что он ненадолго выбыл из строя.

– В Динамо, к счастью, обошлось без травм…

– Да, хотя поле было очень тяжелым в связи с погодными условиями. Да и сама игра получилась непростой. Результат тут стоял на первом месте, и киевляне его добились. Мне понравилось, как они выбегали в контратаки во втором тайме, создали в конце несколько моментов, могли выиграть.

Настроение, в общем, позитивное. В том числе и по сборникам. У нас еще есть время до оглашения списка футболистов, которые за пару туров непременно прибавят, вернут тот самый игровой ритм.

– В Киеве на ведущие роли постепенно выходят молодые исполнители. Получается у них быть лидерами, как вы думаете?

– Ребята стараются. В Динамо сейчас идет становление команды, и тут без ошибок никак. Важно, что молодежь получает опыт на международном уровне, – сказал Шевченко в интервью Команде №1.

Напомним, что донецкий Шахтер добыл волевую победу над итальянской Ромой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а киевское Динамо по сумме двух матчей прошло АЕК и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!