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Ордец: У Ромы прекрасные нападающие

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Игрок донецкого Шахтера – о матче с Ромой.
Иван Ордец
Иван Ордец
Getty Images

Защитник Шахтера Иван Ордец поделился впечатлениями после победы его команды над Ромой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не дали сопернику создать много моментов у наших ворот, хотя у Ромы прекрасные нападающие и эта команда сильна при стандартных положениях. Жаль, что не все свои шансы реализовали во втором тайме, ведь вполне могли увеличить преимущество до двух мячей и уверенно победить. Стоит отметить и феноменальную игру вратаря римлян Алисона – не зря он выступает за сборную Бразилии", – приводит слова футболиста официальный сайт "горняков".

"Главное, что мы выиграли при замечательной поддержке трибун. Теперь надеемся на положительный результат на выезде", – добавил защитник.

Смотри также видео голов и обзор матча Шахтер – Рома.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Рома, Иван Ордец
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