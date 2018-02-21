Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бутко: Шахтеру нужна была победа, и хорошо, что мы ее добыли

Комментариев: 0
Защитник Шахтера поделился впечатлениями после победы его команды над Ромой.
Богдан Бутко
Богдан Бутко
ФК Шахтер

Богдан Бутко прокомментировал волевую победу (2:1) своей команды над Ромой в первом матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужна была победа, и хорошо, что мы ее добыли. Могли выигрывать и с большим счетом, если бы использовали свои шансы в конце матча. Но и без того результат положительный. Первый тайм давался нам тяжелее, а уже во втором немного перестроились и при поддержке трибун пошли вперед. Большое спасибо болельщикам за эту атмосферу!

Переломным стал гол Факундо, после которого почувствовали уверенность, побежали, стали создавать моменты и оформили еще и второй. Победа важна для нас и психологически: положительные эмоции – это всегда отлично. Теперь в чудесном настроении будем готовиться к матчам чемпионата и к ответной игре", – приводит слова защитника официальный сайт Шахтера.

Смотри также видео голов и обзор матча Шахтер – Рома.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Рома, Богдан Бутко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь