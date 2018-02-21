Бутко: Шахтеру нужна была победа, и хорошо, что мы ее добыли

Защитник Шахтера поделился впечатлениями после победы его команды над Ромой.

Богдан Бутко прокомментировал волевую победу (2:1) своей команды над Ромой в первом матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужна была победа, и хорошо, что мы ее добыли. Могли выигрывать и с большим счетом, если бы использовали свои шансы в конце матча. Но и без того результат положительный. Первый тайм давался нам тяжелее, а уже во втором немного перестроились и при поддержке трибун пошли вперед. Большое спасибо болельщикам за эту атмосферу!

Переломным стал гол Факундо, после которого почувствовали уверенность, побежали, стали создавать моменты и оформили еще и второй. Победа важна для нас и психологически: положительные эмоции – это всегда отлично. Теперь в чудесном настроении будем готовиться к матчам чемпионата и к ответной игре", – приводит слова защитника официальный сайт Шахтера.

Смотри также видео голов и обзор матча Шахтер – Рома.

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