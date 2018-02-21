Вратарь Ромы: Шахтер – классная команда, нельзя оставлять им пространство

Голкипер римлян Алиссон Бекер поделился эмоциями после поражения в матче с Шахтером.

Вратарь итальянской Ромы Алиссон Бекер заявил, что нельзя оставлять Шахтеру свободное пространство:

"В концовке Бруно Перес спас нас от гола, вся заслуга в том моменте принадлежит ему. Он действительно хорошо вошел в игру и сделал значительный вклад в нее.

Мы забили первый гол, наша игра в первом тайме была практически совершенной. Но если оставить Шахтеру пространство, он накажет, это очень классная команда.

Конечно, 1:2 – не тот результат, который мы хотели. Но мы сохраняем шансы в этой дуэли, и пока что переключаемся на ближайший матч Серии А.

Нельзя сказать, что мы посыпались. У нас были некоторые трудности, но нужно мыслить рационально. Давайте не будем забывать, что в первом тайме вы выдали идеальное выступление. Просто Шахтер хорошая команда и все решили детали", – цитирует бразильского голкипера ресурс Football Italia.

Напомним, что Шахтер обыграл Рому в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Наставник "волков" Эусебио Ди Франческо заявил, что его подопечные допустили слишком много детских ошибок.

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