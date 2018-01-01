Фред верит, что Шахтеру по силам пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник донецкого Шахтера Фред отметил прекрасную игру голкипера Ромы Алиссона.

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Фред верит, что "горнякам" под силу пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов:

"Мы добились очень важного результата, смогли переломить ход игры. Шахтер продемонстрировал свою силу. Хочу поздравить вратаря Ромы Алиссона с блестящим поединком. Он был просто великолепен, действовал максимально надежно. Тем не менее, во втором тайме мы сумели завладеть инициативой, выглядели куда предпочтительнее, даже не думали сбавлять обороты.

Теперь нужно грамотно использовать наше преимущество в ответном матче. В Италии нас ждет еще один сложный поединок. Но я уверен, что Шахтеру по силам пройти в четвертьфинал", – цитирует Фреда ресурс Terrikon.

Напомним, что Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов добыл волевую победу на итальянской Ромой (2:1). Смотри также короткий видеообзор матча в Харькове.

Ранее тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что его удивил второй тайм в исполнении Шахтера.

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