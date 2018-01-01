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Шахтер – Рома: форма команд на первый матч 1/8 финала ЛЧ

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Шахтер примет итальянскую Рому в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер примет итальянскую Рому в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер примет итальянскую Рому в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images

Шахтер и Рома определились с комплектами форм, в которых выйдут на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков.

"Горняки" выйдут на поле в своей традиционной оранжево-черной форме, а их оппоненты – в белой. Голкиперы сыграют в зеленом и сером свитерах соответственно.

Напомним, первое противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля в городе Харьков (Украина) на стадионе ОСК Металлист. Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом

Поединок будут транслировать телеканалы ТРК Украина и Футбол 2. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Шахтер, Рома, Лига Чемпионов
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