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Шахтер – Рома: стартовые составы

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Шахтер примет Рому в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Предматчевая тренировка Ромы
Предматчевая тренировка Ромы
asroma.com

Шахтер 21 февраля сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет итальянская Рома.

Вашему вниманию список футболистов, которые появятся на поле стадиона ОСК Металлист со стартовых минут.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Запасные: Шевченко, Дентиньо, Ордец, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко.

Рома: Алисон – Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

Запасные: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Дефрель, Перес, Жерсон.

Напомним, первое противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля в городе Харьков (Украина) на стадионе ОСК Металлист. Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. Поединок будут транслировать телеканалы ТРК Украина и Футбол 2. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Рома, стартовые составы, ориентировочные составы
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