Экс-тренер Челси посетил матч ЛЧ против Барселоны

Итальянский тренер Карло Анчелотти, который когда-то тренировал Челси, посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским клубом и Барселоной. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Читай также: Анчелотти назвал тренера Милана лидером и считает, что команда может попасть в ЛЧ

Об этом специалист сообщил на своей страничке в Twitter. “Напряженный матч на Стэмфорд Бридж сегодня. Здорово наблюдать за игрой с моим другом Полом Клементом“, - написал Анчелотти под фотографией.

Intense Champions League game tonight at Stamford Bridge. Great to see the match with my friend Paul Clement. #UCL pic.twitter.com/kgM2ZdZ3jD