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У Месси в матче с Челси худший показатель в сезоне по ударам

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Нападающий Барселоны в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси нанес один удар по воротам.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси в матче против Челси нанес всего один удар по воротам, который позволил сравнять счет.

По данным InStat, это худший показатель для игрока в этом сезоне, если учитывать встречи, которые аргентинец провел без замен.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету Месси 5,6 удара в среднем за 90 минут, в матчах группового этапа Лиги чемпионов – 5,7.

Барселона в матче против Челси нанесла всего 7 ударов по воротам (2 в створ). Это худший показатель для каталонцев после гостевой встречи с ПСЖ 14 февраля 2017 года. Тогда Барселона на той же стадии плей-офф Лиги чемпионов также нанесла всего 7 ударов (2 в створ), но проиграла со счетом 0:4.

Полузащитник Челси Виллиан в матче с Барселоной стал лидером по количеству обводок. Бразилец 12 раз пошел в обыгрыш, и 9 попыток стали успешными. Второе место по этому показателю у Месси – 11 обводок, но из них всего 4 успешные. 

Ранее сообщалось, что Месси впервые расписался в воротах Челси.

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов лондонский Челси на Стемфорд Бридж сыграл вничью с Барселоной (1:1).

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Челси, антирекорд, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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