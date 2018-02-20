Шахтер – Рома: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер и Рома поспорят за право сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Шахтер 21 февраля сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет итальянская Рома.

iSport.ua представляет вашему вниманию анонс встречи Шахтер – Рома.

Еврокубковая осень

Наша команда пробилась в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого света, заняв второе место в квартете F. Группу без всяких проблем выиграл Манчестер Сити, однако подопечным Паулу Фонсеки удалось обойти такие коллективы, как Наполи и Фейеноорд.

Роме достались также не самые легкие оппоненты (Челси, Атлетико и Карабах) на групповой стадии, где "волки" сумели набрать 11 очков и по дополнительным показателям прошли с первого места в следующий раунд.

Накануне

За день до поединка "горняки" провели заключительную тренировочную сессию перед игрой с итальянцами. Традиционно первые 15 минут занятия были открытыми для представителей СМИ. Игроки улыбались и находились в отличном расположении духа. В этот же день команда отправилась в Харьков, где Паулу Фонсека и Богдан Бутко пообщались с журналистами на предматчевой пресс-конференции.

Римляне, в свою очередь, приняли решение оказаться в Украине за два дня до встречи. По всей видимости, такое решение связано с нетипичной для итальянцев погодой – в Харькове грянул мороз. Поселившись в пригородном Superior Golf and SPA Resort, теплолюбивые футболисты стали один за другим фотографироваться со снегом и жаловаться на холод, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Отметим, что в день противостояния синоптики прогнозируют снижение температуры до -10 градусов. Однако капитан "волков" Даниэле Де Росси заявил, что, вероятно, будет трудно первые 5-10 минут, но затем все будут решать спортсмены, а не погода.

Об игровой форме "оранжево-черных" пока говорить тяжело, ведь донецкая команда провела лишь одну официальную игру после зимней паузы (победа над Черноморцем со счетом 5:0), а на сборах демонстрировала нестабильные результаты. О том, как Шахтер готовился к весенней части сезона вы можете ознакомиться здесь.

Рома наоборот практически не имела зимней паузы, а победы в последних трех матчах внутреннего первенства над Вероной (1:0), Беневенто (5:2) и Удинезе (2:0) позволили ей закрепиться на третьем месте Серии А, где в активе подопечных Эусебио Ди Франческо 50 очков.

Что касается личных встреч, то здесь преимущество на стороне коллектива из Украины. "Горняки" встречались с Ромой четыре раза, из которых трижды удача была на стороне нашего клуба. Все поединки проходили в рамках Лиги чемпионов. Примечательно, что в последний раз команды встречались на этой же стадии турнира. Это единственная итоговая победа Шахтера в 1/8 финала ЛЧ.

08.03.2011 Шахтер – Рома 3:0 (Лига чемпионов-2010/11, 1/8 финала)

16.02.2011 Рома – Шахтер 2:3 (Лига чемпионов-2010/11, 1/8 финала)

22.11.2006 Шахтер – Рома 1:0 (Лига чемпионов-2006/07, групповой этап)

12.09.2006 Рома – Шахтер 4:0 (Лига чемпионов-2006/07, групповой этап)

Публикация от Daily Sport+ (@dailysportplus) Фев 20, 2018 в 3:18 PST

Слова

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека высоко оценил своего будущего оппонента:

"Рома изменила некоторые нюансы за последние три игры. Это заметно. Просматривается треугольник в центре. Рома – это сильнейшая команда, в которой выступают футболисты высочайшего класса. Уверен, что нас ждет тяжелейший поединок".

Защитник команды Богдан Бутко также поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы надеемся на проход и максимально настраиваемся на игру. Тем не менее, не думаю, что все решится в первом поединке".

А наставник итальянского клуба Эусебио Ди Франческо считает, что шансы его команды в противостоянии с Шахтером равны:

"Подходим к каждой игре постепенно и не выделяем какие-то из них. Мы заслужили выход в плей-офф и хотим пройти дальше. Шахтер обладает невероятным атакующим потенциалом, мы знаем его силу. Думаю, что шансы 50 на 50".

Интересные факты

Из 13 последних еврокубковых поединков дома Шахтер проиграл лишь один (В10 Н2 П1);

Статистика Ромы в четырех матчах в Украине: В1 Н3;

Ярославу Ракицкому предстоит сыграть 300-й поединок за "горняков";

Для Тайсона, который может вывести команду на поле с капитанской повязкой, следующий матч будет 190-м;

Рома пробилась в эту стадию турнира в шестой раз в истории, Шахтер – в четвертый.

Букмекеры

Компания bet365 отдает минимальное предпочтение "оранжево-черным", принимая ставки на победу Шахтера с коэффициентом 2,54. Успех Ромы оценивается в 3,0. А ничейный исход встречи – 3,29.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Рома: Алисон – Коларов, Фасио, Манолас, Перес – Де Росси, Стротман – Перотти, Наингголан, Ундер – Джеко.

По-прежнему не сыграет отстраненный Дарио Срна, а также травмированный Максим Малышев. Итальянцам не поможет Рик Карсдорп. Под вопросом участие Алессандро Флоренци и Максима Гоналона.

Прогноз нашей редакции – 2:1.

Напомним, первое противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома состоится 21 февраля в городе Харьков (Украина) на стадионе ОСК Металлист. Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. Поединок будут транслировать телеканалы ТРК Украина и Футбол 2. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Александр Коршиков, iSport.ua

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