Севилья – Манчестер Юнайтед: анонс матча Лиги чемпионов

Севилья и Манчестер Юнайтед разыграют путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Испанская Севилья в среду, 21 февраля, на своем поле примет Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

iSport.ua представляет вашему вниманию анонс встречи Севилья – Манчестер Юнайтед.

Севилья заняла второе место в группе Е, набрав девять очков и, пропустив вперед английский Ливерпуль. Испанский клуб вряд ли может похвалится удачными результатами на групповом этапе, несмотря на то, что команда прошла дальше. Испанцы выиграли лишь два матча, а еще в трех расписали мировые.

Манчестер Юнайтед, как и ожидалось разбирался по очереди со своими соседями по квартету и в итоге вышел с первого места в 1/8 финала. Однако команда Жозе Моуринью не смогла показать стопроцентный результат и однажды умудрилась уступить на выезде швейцарскому Базелю (0:1).

В чемпионате Испании "андалусийцы" располагаются на пятой строчке с 39-ю набранными пунктами. Шансы клуба побороться за топ-4 в Примере выглядят туманными. Таким образом, мы с вами вряд ли сможем увидеть Севилью в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед продолжает "сражаться" за места, которые дают право квалифицироваться на следующий сезон в самый престижный клубный турнир Старого света. Команда Жозе Моуринью пока что безуспешно гонится за Манчестер Сити, отставая от соседей на 16 очков. Также на пятки "красным дьяволам" наступает Ливерпуль, у которого на два балла меньше. Не стоит забывать, что в следующее воскресенье Юнайтед предстоит сыграть домашний поединок против лондонского Челси.

Севилья и Манчестер Юнайтед в официальных матчах встречаются впервые. История помнит лишь одну встречу между будущими соперниками, да и то в товарищеском матче.

Очные встречи

09.08.13 Манчестер Юнайтед – Севилья 1:3 (Товарищеский матч)

Интересные факты

На групповом этапе Манчестер Юнайтед проверял на прочность каркас ворот соперников чаще остальных – пять раз;

Манчестер Юнайтед ни разу не играл вничью в последних семи матчах Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Севилья: Рико – Мерсадо, Кьер, Ленглет, Эскудерро – Н’Зонзи, Пизарро, Навас, Васкес, Сарабия – Бен Йеддер.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Ленделоф, Янг – Кэррик, Матич, Мартиаль, Лингард, Санчес – Лукаку.

Не сыграют: Коршиа, Лайюн, Бенега – Ибрагимович, Феллайни, Рохо, Джонс

Под вопросом: Нолито, Коррера, Мурьель – Погба, Рэшфорд, Эрерра, Блинд, Байи

Букмекеры из bet 365 отдают свое предпочтение приезжей команде. Так, ставки на победу Севильи принимаются с коэффициентом 3.20. Успех Манчестер Юнайтед оценивается в 2.50. Ничья – 3.25.

Прогноз редакции iSport: оба коллектива не могут пока что похвастаться образцовой игрой. Формально фаворитом встречи является клуб из Манчестера. Однако, учитывая оборонную тактику команды Жозе Моуринью, стоит предположить, что Юнайтед устроит и результативная ничья. Также ничейный результат оставляет шансы Севилье на успех в ответном матче.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья – Манчестер Юнайтед состоится в среду, 21 февраля, на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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