Хайнкес: Бавария будет серьезно готовиться к ответному матчу с Бешикташем

Наставник Баварии прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Бешикташа.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юпп Хайнкес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Бешикташем отметил, что его команда показала прекрасный футбол. Вместе с тем наставник призвал своих игроков не расслабляться перед ответной игрой.

"Думаю, мы увидели два разных тайма в исполнении нашей команды. До перерыва мы играли в невысоком темпе, плохо комбинировали и позволяли Бешикташу больше атаковать.

Гол в конце первого тайма дал нам психологическое преимущество, и во второй половине на поле была совсем другая Бавария. Мы забили несколько великолепных голов и показали прекрасный футбол. Я очень доволен нашей игрой сегодня.

Для любой команды очень тяжело играть в меньшинстве на уровне Лиги чемпионов. Я по-прежнему считаю, что Бешикташ – очень хорошая команда, в которой много опытных футболистов, поигравших по всей Европе.

Я очень рад, что мы добыли столь комфортный результат в матче с такой командой. Мы будем готовиться в ответному матчу с полной серьезностью. Нельзя рисковать в Лиге чемпионов", – приводит слова Хайнкеса пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Бавария поиздевалась над Бешикташем в Лиге чемпионов.

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