Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Севилья примет Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Севилья – Манчестер Юнайтед, который состоится 21 февраля.

Севилья в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Манчестер Юнайтед.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,45. Успех испанского клуба оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,62, а на победу Севильи – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Последние результаты Севильи 17.02.2018 Чемпионат Испании Лас-Пальмас Севилья 1:2 11.02.2018 Чемпионат Испании Севилья Жирона 1:0 07.02.2018 Кубок Испании Севилья Леганес 2:0 03.02.2018 Чемпионат Испании Эйбар Севилья 5:1 31.01.2017 Кубок Испании Леганес Севилья 1:1

Последние результаты Манчестер Юнайтед 17.02.2018 Кубок Англии Хаддерсфилд Манчестер Юнайтед 0:2 11.02.2018 Чемпионат Англии Ньюкасл Манчестер Юнайтед 1:0 03.02.2018 Чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Хаддерсфилд 2:0 31.01.2018 Чемпионат Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:0 26.01.2018 Кубок Англии Йовил Манчестер Юнайтед 0:4

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья – Манчестер Юнайтед состоится 21 февраля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Манчестер Юнайтед, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.

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