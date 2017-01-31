Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Севилья в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Манчестер Юнайтед.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,45. Успех испанского клуба оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,25.
Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,62, а на победу Севильи – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.
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|0:4
Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья – Манчестер Юнайтед состоится 21 февраля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Манчестер Юнайтед, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.
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