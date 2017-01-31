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Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Севилья примет Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Севилья – Манчестер Юнайтед, который состоится 21 февраля.
Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
uefa.com

Севилья в среду, 21 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Манчестер Юнайтед.

 

По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне английского клуба. Так, на победу Манчестер Юнайтед букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,45. Успех испанского клуба оценивается в 2,89, ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Жозе Моуринью небольшим фаворитом встречи, принимая ставки на ее триумф с коэффициентом 2,62, а на победу Севильи – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Последние результаты Севильи

17.02.2018Чемпионат ИспанииЛас-ПальмасСевилья1:2
11.02.2018Чемпионат ИспанииСевильяЖирона1:0
07.02.2018Кубок ИспанииСевильяЛеганес2:0
03.02.2018Чемпионат ИспанииЭйбарСевилья5:1
31.01.2017Кубок ИспанииЛеганесСевилья1:1

Последние результаты Манчестер Юнайтед

17.02.2018Кубок АнглииХаддерсфилдМанчестер Юнайтед0:2
11.02.2018Чемпионат АнглииНьюкаслМанчестер Юнайтед1:0
03.02.2018Чемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедХаддерсфилд2:0
31.01.2018Чемпионат АнглииТоттенхэмМанчестер Юнайтед2:0
26.01.2018Кубок АнглииЙовилМанчестер Юнайтед0:4

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья – Манчестер Юнайтед состоится 21 февраля на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Севилья – Манчестер Юнайтед, которая будет доступная в этой статье 21 февраля начиная с 21:45.

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Теги: Севилья, Манчестер Юнайтед, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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