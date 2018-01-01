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Бутко: Мы надеемся пройти дальше в Лиге чемпионов

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Богда Бутко готов к поединку против итальянской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Богдан Бутко (слева)
Богдан Бутко (слева)
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Богда Бутко поделился ожиданиями от поединка против римской Ромы в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Рома – очень хорошая команда, мы разбирали игру этой команды и очень плотно к ней готовились. В защите нам будет непросто, но мы постараемся сыграть на ноль.

Мы надеемся на проход и максимально настраиваемся на игру. Тем не менее, не думаю, что все решится завтра.

Сам матч? Не важно сыграет против меня Эль Шарави или кто-то другой. Я готов. Я постараюсь сыграть максимально полезно для своей команды", – сказал Бутко на предматчевой пресс-конференции.  

Напомним, что поединок Шахтер – Рома пройдет в среду, 21 февраля, в Харькове. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Шахтер, Рома, Богдан Бутко
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