Фонсека: Уверен, что нас ждет тяжелейший поединок с Ромой

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

"Рома изменила некоторые нюансы за последние три игры. Это заметно. Просматривается треугольник в центре. Рома — это сильнейшая команда, в которой выступают футболисты высочайшего класса. Уверен, что нас ждет тяжелейший поединок.

Двухмесячная пауза? Это недостаток, а не преимущество. Тем не менее, у нас было время, чтобы подготовиться. В любом случае, поединок будет крайне сложным.

Мне сложно говорить о том, был ли тот Шахтер, который встречался с Ромой 2011-м году, сильнее моего, ведь меня тогда в клубе не было. Могу сказать одно — Шахтер сейчас другой. Эта команда по-другому защищается и по-другому атакует. Это мой Шахтер и он совершенно другой.Шансы команд? Наши команды не боятся показывать свой футбол, поэтому завтра ожидаю красивого матча, который должен понравиться болельщикам", - отметил Фонсека.

Напомним, первый поединок Шахтер – Рома состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист в 21:45 по киевскому времени. Транслировать встречу будет ТРК Украина. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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